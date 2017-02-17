 

Россия погасит последний долг СССР

 

Соглашение о погашении Россией последнего долга СССР в размере $125,2 млн будет подписано в ближайшие несколько месяцев, а сам долг будет погашен до начала лета этого года, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

«Соглашение технически давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», — рассказал он.

В Министерстве финансов России сообщили, что погашение долга будет производиться за счет бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным документов Минфина, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей.

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