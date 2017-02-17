 

Сумгаитский филиал NIKOIL | Bank будет функционировать по новому адресу

 

С 17 февраля Сумгаитский филиал NIKOIL | Bank-a начнет работу в новом, более современном и удобном для клиентов помещении по адресу: город Сумгаит, 1-й микрорайон, ул. Н. Нариманова 49В. Улучшенный филиал будет располагать просторным операционным залом, где клиентов ждет усовершенствованный спектр банковских услуг высочайшего уровня: расчетно-кассовые, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Обновленный филиал, будучи универсальным, продолжит оказывать услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

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