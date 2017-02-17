Украинские хирурги спасли азербайджанского подростка

Украинские хирурги провели уникальную операцию 16-летнему подростку из Азербайджана - на место пораженной тазобедренной кости медики вживили малоберцовую вместе с питающим ее сосудом, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

«Сыну пока нельзя ходить, ведь пересаженная кость должна врасти, укрепиться, — говорит отец мальчика Бакир. — Но врачи уверены, что Эльчин сможет начать подниматься, опираться на ноги. Мы с женой хорошо знаем: нигде, кроме как в Киеве, не сделали бы такую сложную операцию. Мы же изучали информацию. После того как у сына выявили саркому кости, возили его на консультации в Иран, в Грузию. Но только у украинских специалистов есть опыт замены костей, пострадавших от рака. Поэтому для лечения сына мы выбрали Киев».

«Работать с этим пациентом было очень сложно, — говорит заведующий отделением реконструктивно-пластической микрохирургии Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Владимир Фидельский. — Опухоль образовалась в таком месте, к которому сложно было добраться. Кроме того, сделать операцию следовало в сжатые сроки между химиотерапиями. Вадим Кобысь, детский хирург столичного онкоцентра, приехал ко мне с ящиком, в котором лежал муляж костей таза из пенопласта. На нем Вадим Леонидович указал место опухоли, что дало возможность рассматривать варианты проведения операции, планировать, как заменим подвздошную кость малоберцовой на питающей ножке, как закрепим ее. Поняли, что это возможно. Забегая вперед, скажу, что во время самой операции у меня несколько раз появлялась мысль, что не справлюсь: очень сложно было в тех условиях сшивать сосуды. К счастью, все удалось».

В киевском онкологическом центре Эльчина знают уже давно. Впервые родители привезли его сюда два года назад.

«Тогда мы заменили ему пораженный коленный сустав эндопротезом, — говорит детский онколог киевского онкологического центра Вадим Кобысь. — Провели химиотерапию. Но остеосаркома (рак костей) коварна тем, что часто дает рецидивы. У Эльчина так и произошло. Он приехал к нам в январе этого года со снимками МРТ и КТ, на которых было четко видно: новая опухоль поразила подвздошную кость и дала метастазы в легкое. Эти образования нужно было удалить, что мы и сделали. Теперь подросток получает высокодозную химиотерапию. Мировой опыт, да и наш, свидетельствует о том, что если удалять метастазы и опухоли, то излечение возможно. Главное, во время лечения думать о качестве жизни человека. У нас есть пациент, у которого восемь раз (!) возникали рецидивы. Нам удалось его вылечить. Надеюсь, поможем и пареньку из Азербайджана. Во всяком случае, мы все для этого делаем».

Эльчин находится в больнице с родителями. Отец и мама не отходят от сына. А сейчас, во время каникул в университете, в Киев приехал и его старший брат. Вместе им легче переносить трудности борьбы с тяжелой болезнью.

«Когда сын начал жаловаться на боли в колене, ни мы, ни врачи не могли понять, что происходит, — рассказывает Бакир. — Сделали пять рентгеновских снимков в разных клиниках — на них ничего не было видно. Кто-то направил на МРТ. И врачам стало понятно: кости сына поразила опухоль. Мне не хотелось верить в это. Эльчин всего лишь упал с велосипеда и ударился, и это стало толчком к развитию страшной болезни.

Мы поехали с ребенком в Тбилиси. В клинике сделали биопсию, которая подтвердила заключение врачей. После общения с иранскими специалистами поняли, что лучшие препараты для борьбы с раком применяют в Израиле, Америке, странах Европы. Кроме того, сыну требовалась операция по замене сустава. Шерстя Интернет, нашли информацию об украинском детском онкологе-хирурге Вадиме Кобысе. Созвонились с ним и приехали в Киев. Конечно, нам, как иностранцам, за все приходится платить, но здоровье сына стоит того. Я продал машину и частный дом. Постоянно помогает двоюродный брат. Так и справляемся».

«В Азербайджане не проводят высокодозную химиотерапию, которая необходима при остеосаркоме, я уже не говорю об операциях по замене пораженных костей, — говорит Вадим Кобысь. — Мы и сами начали их делать не так давно. И все благодаря опыту микрососудистых детских хирургов. У Эльчина опухоль находилась рядом с тазобедренным суставом. Раньше пораженную часть тазобедренной кости просто удаляли. После этого сустав поднимался вверх и держался за счет мягких тканей. При этом походка у человека становилась утиной. А распорка из малоберцовой кости, которой заменил поврежденную кость Владимир Васильевич Фидельский, удерживает сустав на прежнем месте. Парнишка будет ходить, как и раньше. Это была первая подобная операция в Украине. До этого ни детям, ни взрослым не проводили пересадку кости при остеосаркоме тазобедренной кости».

Два месяца Эльчину нельзя становиться на ноги. Пересаженная кость должна срастись с крестцом и околовертлужной областью, в которой находится сустав.