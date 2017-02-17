«Азеришыг» о готовности к нестабильным погодным условиям

Несмотря на обильный снегопад в Баку и регионах Азербайджана, ОАО «Азеришыг» (оператор по распределению электроэнергии в Азербайджане) сообщает о том, что проблем с обеспечением потребителей электроэнергией не возникало. Глава пресс-службы компании Танрыверди Мустафаев заявил haqqin.az, что даже в горных районах перебоев с подачей электроэнергии не было.

«Наши ремонтные и аварийные бригады находятся в постоянной готовности. И если сильный снегопад станет причиной каких-то аварий, то наши бригады в самый короткий срок готовы восстановить подачу электроэнергии.

Благодаря проведенным в последние годы работам по организации энергетического хозяйства в регионах, замене линий электропередач и трансформаторов, мы сталкиваемся с незначительным числом перебоев в снабжении электроэнергией», — сказал глава пресс-службы.