 

«Азеришыг» о готовности к нестабильным погодным условиям

 

Несмотря на обильный снегопад в Баку и регионах Азербайджана, ОАО «Азеришыг» (оператор по распределению электроэнергии в Азербайджане) сообщает о том, что проблем с обеспечением потребителей электроэнергией не возникало. Глава пресс-службы компании Танрыверди Мустафаев заявил haqqin.az, что даже в горных районах перебоев с подачей электроэнергии не было.

«Наши ремонтные и аварийные бригады находятся в постоянной готовности. И если сильный снегопад станет причиной каких-то аварий, то наши бригады в самый короткий срок готовы восстановить подачу электроэнергии.

Благодаря проведенным в последние годы работам по организации энергетического хозяйства в регионах, замене линий электропередач и трансформаторов, мы сталкиваемся с незначительным числом перебоев в снабжении электроэнергией»,  сказал глава пресс-службы.

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