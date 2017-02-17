В Баку обсуждают резню азербайджанцев в Гарадаглы

В Баку проходит конференция на тему «От Гарадаглы до Ходжалы», посвященная резне азербайджанцев, учиненной армянскими террористами. В мероприятии принимают участие члены Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, депутаты, представители различных НПО и журналисты, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Выступивший на мероприятии заместитель главы рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов заявил, что резню азербайджанцев в селе Гарадаглы Ходжавендского района 17 февраля 1992 года осуществили член террористической организации АСАЛА Монте Мелконян, члены террористического отряда «Арабо» и другие.

По его словам, АСАЛА также принимала участие в подготовке Ходжалинской трагедии. Монте Мелконян лично проводил разведоперации в азербайджанских селах. Это подтверждено как армянскими источниками, так и выжившими жителями этих сел.