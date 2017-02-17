МИД России: «Мы не признаем Нагорный Карабах»

В департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не может зависеть от проведения «конституционного референдума» в регионе, передает ТАСС.

«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса.

При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума», — сообщили в МИД.