 

МИД России: «Мы не признаем Нагорный Карабах»

 

В департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не может зависеть от проведения «конституционного референдума» в регионе, передает ТАСС.

«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса.

При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума», — сообщили в МИД.

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