Уйгуров решили напугать военным парадом

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая провели парад, чтобы запугать местных уйгуров. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие состоялось в городе Хотан на юге региона, который считается одним из оплотов уйгурских борцов за независимость. В параде приняли участие тысячи вооруженных полицейских и бойцов добровольческих проправительственных отрядов. Как объяснили партийные власти СУАР, мероприятие призвано продемонстрировать сепаратистам мощь китайских правоохранительных органов.

«При помощи неусыпной бдительности и постоянного нажима на террористов мы загнали их в угол, и теперь они в отчаянии бьются без надежды на спасение», — описал ситуацию зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь.