Экс-госсекретарь США Джон Керри нашел новую работу

Бывший госсекретарь США Джон Керри будет курировать образовательную программу в Йельском университете.

Керри приступит к своим обязанностям в следующем академическом году, передает Associated Press. Курс его лекций будет посвящен решению глобальных проблем, в том числе авторитаризму, экстремизму и изменению климата.

Руководство университета надеется, что программа поможет «разработать новые политические подходы».

Керри учился в Йельском университете с 1962 по 1966 год и получил степень бакалавра искусств.