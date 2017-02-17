Саудовский принц едет в Баку

Принц Саудовской Аравии Турки ибн Фейсал Аль Сауд приедет в Азербайджан. Как сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, бывший глава разведки Саудовской Аравии, председатель Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки ибн Фейсал Аль Сауд 16-17 марта совершит визит в Азербайджан для участия в V Глобальном Бакинском форуме.

Принц впервые принимает участие в работе Глобального Бакинского форума. Планируется, что Турки ибн Фейсал Аль Сауд выступит на президентской панели на тему «Будущее внешних отношений».

В V Глобальном Бакинском форуме, который будет проведен при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и при организации Международного центра Низами Гянджеви, планируется участие президентов ряда стран, бывших глав государств и правительств, известных политиков, общественных деятелей из 50 стран.