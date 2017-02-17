 

Пакистан отомстил террористам

 

Несколько десятков боевиков убиты в ходе спецопераций в разных районах Пакистана, проведенных на следующий день после взрыва в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд. Жертвами взрыва стали 72 человека, сообщает Русская служба ВВС.

По последним данным, как минимум 18 человек убиты в южной провинции Синд и еще 13 человек - на северо-западе страны, в регионе Хайбер-Пахтунхва, сообщают местные власти.

По информации Ассошиэйтед Пресс, в ходе спецопераций также арестованы 47 подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

В Пакистане были введены усиленные меры безопасности после нападения на суфийскую святыню, ответственность за которое взяла на себя группировка "Исламское государство".

Взрыв произошел в тот момент, когда в мавзолее собрались верующие для вечерней молитвы.

Власти провинции Синд объявили трехдневный траур. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выступил с осуждением нападения и поручил силовым структурам как можно скорее найти организаторов взрыва.

В понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, ранения получили более 100 человек.

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