Синоптики предупреждают о снеге и гололеде

18 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-западный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5° мороза, днем 2-5° тепла, в Баку ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность – 80-90%. Ночью и утром дороги покроются льдом.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Кое-где возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° мороза, днем 3-6° тепла, в горах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза. Дороги покроются льдом.