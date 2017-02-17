 

В США высмеяли российский корабль у своих берегов

 

Присутствие российского разведывательного корабля «Виктор Леонов» рядом с военной базой США в штате Коннектикут свидетельствует о слабости России, а не о ее силе, заявили NBC News американские военные и сотрудники разведки.

По их словам, российское электронное оборудование для прослушки является устаревшим и способно ловить только радиосигналы с кораблей, берега, а также коммерческие радиопередачи.

«Надеюсь, они с удовольствием прослушивают [радио] Classic 101», – заявил офицер береговой охраны Новой Англии, в которую входит штат Коннектикут.

Как заявил один из собеседников канала, корабль «Виктор Леонов» демонстрирует примитивность российской системы электронной прослушки и то, как далеко позади она находится от американских технологий.

«Корабль специализируется на прослушивании радиопередач, а не цифровой связи, что делает его бесполезным в сборе любых военных разведданных», – объяснил он.

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» оснащен высокотехнологичным шпионским оборудованием, предназначенным для перехвата сигналов разведки, ранее заявляли в Пентагоне. Он был замечен недалеко от базы военно-морских сил США в штате Коннектикут в среду, 15 февраля.

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В США высмеяли российский корабль у своих берегов
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