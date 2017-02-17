В России построили новейший танкер для Азербайджана

Танкер проекта RST27 спущен на воду на нижегородском заводе «Красное Сормово». Судно будет работать в акватории Каспийского моря. Об этом в пятницу на церемонии спуска сообщил журналистам генеральный директор завода Николай Жарков.

«Это очередное судно такого класса — «река-море», каких для данного заказчика мы построили уже немало. Танкер будет эксплуатироваться на Каспии. Эти суда хорошо себя зарекомендовали, имеют хорошую прибыль», — сказал Жарков.

На заводе отметили, что заказчиком является судоходная компания Caspian Marine Services Limited (CMS, Азербайджан).

Танкеры проекта RST27 — это самоходные суда класса «Волго-Дон макс», длина судна — свыше 140 метров, ширина — более 16 метров. Могут работать на реках и в море, предназначены для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза.

«В этом году мы должны построить еще пять танкеров для различных заказчиков, в следующем году — пять сухогрузов-теплоходов. С работой на заводе, к счастью, сейчас хорошо, поэтому будет и зарплата, и все, что нужно для жизни коллектива», — отметил гендиректор.

Он добавил, что завод планирует передать судно заказчику в апреле-мае.