 

В России построили новейший танкер для Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Танкер проекта RST27 спущен на воду на нижегородском заводе «Красное Сормово». Судно будет работать в акватории Каспийского моря. Об этом в пятницу на церемонии спуска сообщил журналистам генеральный директор завода Николай Жарков.

«Это очередное судно такого класса  «река-море», каких для данного заказчика мы построили уже немало. Танкер будет эксплуатироваться на Каспии. Эти суда хорошо себя зарекомендовали, имеют хорошую прибыль»,  сказал Жарков.

На заводе отметили, что заказчиком является судоходная компания Caspian Marine Services Limited (CMS, Азербайджан).

Танкеры проекта RST27  это самоходные суда класса «Волго-Дон макс», длина судна  свыше 140 метров, ширина  более 16 метров. Могут работать на реках и в море, предназначены для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза.

«В этом году мы должны построить еще пять танкеров для различных заказчиков, в следующем году  пять сухогрузов-теплоходов. С работой на заводе, к счастью, сейчас хорошо, поэтому будет и зарплата, и все, что нужно для жизни коллектива»,  отметил гендиректор.

Он добавил, что завод планирует передать судно заказчику в апреле-мае.

2522 просмотров


Старости
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Наша погода
Сегодня 1° / -3°
18 Фев 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Акиф Човдаров: «Вы хотите, чтобы я умер?» haqqin.az из зала суда
В Баку временно закрылся 28 Mall фото
Представитель Госдепа США едет в Азербайджан
Иран обеспокоен иностранными войсками в регионе
Еще один критик Алиева рассказала о провокации против президента в Брюсселе эксклюзив
Тельман Исмаилов продает виллу на Лазурном берегу
Азербайджанца судят за нападение на турок в Германии наши за бугром
Ильхам Алиев выступил в Мюнхене фото
Михаил Хазин: «Только в Азербайджане сложилась национальная элита» они о нас
В США прошла акция «День без иммигрантов»
Снегопады парализовали движение в регионах
Вторжение США в Сирию наша аналитика
В России построили новейший танкер для Азербайджана
В США высмеяли российский корабль у своих берегов
Синоптики предупреждают о снеге и гололеде
Пенсионер из Китая сменил пол в 72 года
Пакистан отомстил террористам
Саудовский принц едет в Баку
Экс-госсекретарь США Джон Керри нашел новую работу
Посол Франции: «Мы не признаем Нагорный Карабах»
Уйгуров решили напугать военным парадом
Геологи открыли восьмой континент Земли
МИД России: «Мы не признаем Нагорный Карабах»
В Баку обсуждают резню азербайджанцев в Гарадаглы
«Азеришыг» о готовности к нестабильным погодным условиям