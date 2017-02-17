В США прошла акция «День без иммигрантов»

В США в рамках акции «День без иммигрантов» не вышли на работу тысячи иммигрантов в нескольких крупных городах страны, сообщает Американский союз защиты гражданских свобод.

По данным организаторов, акция была нацелена на выражение несогласия с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. Акция прошла в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, Атланте и других крупных американских городах.

На свои рабочие места не вышли сотрудники магазинов, ресторанов и кафе, где работают преимущественно иммигранты. Ранее американские правозащитники, в частности президент организации Национальный народный совет Джанет Мургия, выступили с резкой критикой ужесточения Трампом миграционной политики США, заявив, что мигранты — неотъемлемая часть повседневной жизни США.

Ранее Трамп подписал указ, временно ужесточающий миграционную политику страны в целях безопасности. Сроком на 190 дней на территорию Штатов запрещен въезд беженцам из Сирии, для граждан Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали — на 90 дней.