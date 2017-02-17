«Я был в Баку буквально два дня назад, и я с неким интересом обнаружил разницу. Тут у нас есть закавказские республики, у нас есть Грузия, есть Армения, есть Азербайджан. Насколько они принципиально отличаются. Вот в Грузии нет национальной элиты, в Армении она носит внешний характер, а в Азербайджане сложилась национальная элита. И насколько по-разному они оценивают и ситуацию, и политику, и все остальное, это просто в глаза бросается», — сказал известный аналитик Михаил Хазин в интервью радио «Эхо Москвы».