 

Михаил Хазин: «Только в Азербайджане сложилась национальная элита» они о нас

Автор: Отдел информации 

«Я был в Баку буквально два дня назад, и я с неким интересом обнаружил разницу. Тут у нас есть закавказские республики, у нас есть Грузия, есть Армения, есть Азербайджан. Насколько они принципиально отличаются. Вот в Грузии нет национальной элиты, в Армении она носит внешний характер, а в Азербайджане сложилась национальная элита. И насколько по-разному они оценивают и ситуацию, и политику, и все остальное, это просто в глаза бросается»,  сказал известный аналитик Михаил Хазин в интервью радио «Эхо Москвы».

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