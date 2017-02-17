 

Азербайджанца судят за нападение на турок в Германии наши за бугром

Автор: Отдел информации 

21-летнего азербайджанца, являющегося членом запрещенной курдской организации Red Legion («Красный легион»), судят в Германии за вооруженное нападение на двух турок, сообщает haqqin.az со ссылкой на Stutgarter-Zeitung.

В Окружном суде Штутгарта начался процесс над четырьмя мужчинами и одной женщиной, которые обвиняются в жестоком избиении двух членов турецкой группировки «Османы Германии». Среди них и 21-летний приезжий из Азербайджана.

Инцидент произошел в городке Людвигсбург в ночь с 20 на 21 апреля 2016 года. Началось все с того, что вечером 20 апреля несколько человек избили 25-летнего мужчину, входящего в состав Red Legion.

Всего три часа спустя последовал ответ от членов «Красного легиона», которые после запрета их организации называют себя «Штутгартскими курдами», хотя банда является многонациональной.

Примерно в час ночи жаждущие мести члены «Красного легиона», вооруженные битами и холодным оружием, стали колесить по улицам Людвигсбурга в поисках жертв. Они заметили двух турок и узнали в них представителей «Османов Германии». На «разборку» с турками вышло примерно 15 человек.

По словам прокурора Мелани Ришке, преступники били своих жертв с такой яростью, что едва не убили их. 21-летний подсудимый - выходец из Азербайджана бил потерпевших битой по голове, а 23-летний преступник нанес жертвам ножевые ранения. Турки получили тяжелейшие травмы головы, а также удары ножом в ребро и бедро. Только когда послышался звук полицейской сирены, нападавшие скрылись.

На скамье подсудимых сидят четверо мужчин в возрасте от 21 до 23 лет из Штутгарта, Айслингена и Эсслингена, среди которых и азербайджанец. Судят и женщину – немку с греческими корнями из Корнвестхайма, - которая во время бегства с места события угнала автомобиль.

Еще два подростка, участвовавших в избиении, будут отвечать перед судом для несовершеннолетних. Имена остальных преступников остались неизвестными. Это связано с тем, что и подсудимые, и потерпевшие – одному из них 25 лет, а другому – 41, отказываются рассказывать о подробностях нападения.

Всем подсудимым грозят тюремные сроки. Реальные шансы спастись есть только у азербайджанца. По словам его адвокатов, есть два свидетеля, которые заявят на суде, что появились вместе с 21-летним азербайджанцем на месте преступления тогда, когда оно уже было совершено.

Также сообщается, что здание суда оцеплено полицией во избежание конфликтов между турками и курдами, а также для защиты подсудимых и свидетелей.

Стычки между членами «Красного легиона» и «Османов» проходят в Германии в последние годы постоянно. Обе группировки связывают с преступностью. Red Legion запрещен в Германии в 2013 году.

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