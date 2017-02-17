 

Тельман Исмаилов продает виллу на Лазурном берегу

 

Основатель группы АСТ и экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заключил предварительный договор продажи своей французской виллы со Small Island Capital Group, следует из представленного кредиторам плана реструктуризации долгов бизнесмена (документ имеется в распоряжении RNS).

Жилой дом площадью 349 кв.м расположен в Антибе на Лазурном берегу (Приморские Альпы). Он находится в совместной долевой собственности и является залогом по ипотеке от швейцарского офиса Deutsche Bank. Кадастровая стоимость виллы составляет €25 млн.

Исмаилов пытается убедить кредиторов не признавать его банкротом и утвердить план реструктуризации долгов, в таком случае французский дом можно будет продать в 2,4 раза дороже — за €60 млн. По данным, которые предоставил бизнесмен, предварительный договор купли-продажи уже заключен со Small Island Capital Group, выплаты последуют тремя равными частями в 2020-2022 годах.

Банкротство же и последующая продажа дома с торгов не позволят реализовать его по максимальной цене, таким образом, продажа виллы в рамках плана «является выгодной для всех кредиторов», говорится в плане реструктуризации. Вырученных денег будет достаточно для удовлетворения требований Deutsche Bank, а также части других долгов, заверяет бизнесмен.

В настоящее время в отношении Исмаилова по иску БМ-Банка введена процедура реструктуризации долгов. Общий размер предъявленных к бизнесмену требований составляет 156,7 млрд руб. БМ-Банк и финансовый управляющий Исмаилова заявили ходатайство о признании его банкротом и распродаже его имущества.

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