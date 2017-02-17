Февральские слушания в Европейском парламенте (ЕП) по ситуации в Азербайджане, организованные при содействии ряда одиозных депутатов, отличающихся своей проармянской позицией, произвели эффект разорвавшейся бомбы, расколов азербайджанских правозащитников и политэмигрантов на два лагеря.

В одном из них «активисты» Эмин Милли и Хадиджа Исмаилова, выступившие на этом мероприятии. Их не смутило даже участие в слушаниях Яромира Штетины, депутата ЕП от Чехии, открыто борющегося за признание «Арцаха».

В другом лагере - те, кто резко осудил подобное двурушничество. К примеру, правозащитники и политэмигранты Замиг Мамедли и Матанат Азизова. Они остались патриотами своей Родины.

Матанат Азизова в последнее время не раз призывала коллег-правозащитников быть начеку, сотрудничая или участвуя в различных международных организациях. Отвечая на вопросы haqqin.az, она пояснила, что связано это с выступлением Эмина Милли в Европарламенте.

«Необходимо учитывать все аспекты работы правозащитника. Профессионал учел бы все нюансы: кто организатор мероприятия, о чем говорить, что сегодня актуально для страны и т.д. Ситуация, связанная с участием в слушаниях Яромира Штетины, понятна, об этом много писали, обсуждали. Нельзя было подключать этого человека к организации этого мероприятия. Ведь очевидно, что у него есть свои интересы. Правозащитник обязательно учел бы все эти риски», - отметила Азизова.

Другой момент - сама информация, прозвучавшая в стенах Европарламента во время визита президента Ильхама Алиева в Брюссель.

«Мне хотелось бы услышать качественный отчет о ситуации с правами человека. Качественный, то есть подготовленный правозащитниками. Такие отчеты воспринимаются серьезно. А выступления, продиктованные личными интересами, личными обидами, подготовленные на уровне журналистской статьи типа «Шок! Шок! Шок!», наносят серьезный урон самому правозащитному движению».

Отвечая на вопрос корреспондента о расколе в правозащитном движении, Азизова отметила, что возглавляемая ею организация «Женский кризисный центр» и ее сотрудники - одни из самых профессиональных в правозащитном движении.

«Мы понимали, что если примкнем к какой-нибудь стороне, то будем вовлечены в интриги. Мы хотим заниматься делом, реальной работой, помогать людям защищать их права, заниматься образовательной кампанией. Нам неинтересны разного рода «разборки», мы не хотим тратить время на поиски «правых» и «неправых». Поэтому мы выбрали другую дорогу, мы не входим ни в какую группировку, мы занимаемся своей работой.

Конечно, нам приходится сталкиваться с клеветой, нам пытаются помешать продолжить свою деятельность. Помехи возникают как со стороны чиновников, так и, к сожалению, людей из «нашего фронта». Но мы никогда не опустимся до кухонных разговоров. Наше дело – правозащитная работа».

В целом, по словам Азизовой, азербайджанское правозащитное движение сегодня находится в аморфном состоянии, плывет по течению.

«К сожалению, этой ситуацией воспользовались различные силы. Речь идет о политических партиях, журналистах, активистах и различных людях, не имеющих знаний и навыков правозащитной работы. Это произвело отрицательный эффект.

Как только в деле защиты прав человека начинают превалировать политические призывы, цели правозащитного движения теряют свой смысл. Это отчетливо можно было наблюдать в 2014-2015 годах. Оппозиционные партии и журналисты, которые находятся под контролем этих партий, смогли парализовать работу правозащитников. Высказывания о том, что существуют такие понятия, как права человека, демократия, верховенство закона и т.д., наталкивались на агрессивное неприятие. Политические организации не занимались, да и не могут заниматься правами человека. Однако они искусственным образом сделали все, чтобы получить монопольное право говорить как правозащитники», - отметила Азизова.

По ее словам, когда правозащита находится в руках дилетантов, это вредит не только самим правозащитникам, но и в целом всему народу. «К сожалению, на сегодняшний день так и не удалось вернуть правозащитное движение в руки профессионалов.

В результате мы вынуждены наблюдать, как дилетанты от имени правозащитников с трибун международных организаций, в СМИ больше говорят на политическом языке, таким образом убивая все то, чего добились правозащитники за эти годы. Сегодня правозащитное движение необходимо очистить от политики, личных обид и т.д.», - подчеркивает Азизова.