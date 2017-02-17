Иран обеспокоен иностранными войсками в регионе

Военное присутствие зарубежных стран является основной причиной напряженности и нестабильности в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, сообщает IRNA.

«Иран неоднократно подчеркивал, что стабильность должны установить, сохранять и укреплять только государства региона», - сказал Гасеми.

Он повторил, что ракетные испытания Ирана проводятся в соответствии с программами обороны страны и никоим образом не нарушают какие-либо международные обязательства Тегерана.

«Создание и укрепление региональной стабильности является принципиальной политикой Ирана, и он всегда делал все возможное, чтобы повысить уровень безопасности и стабильности в сотрудничестве с государствами региона», - добавил представитель МИД.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.