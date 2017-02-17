В здании Сабунчинского районного суда продолжился процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

Заседание и на этот раз началось с опозданием, потому как обвиняемых доставили из СИЗО опять с задержкой. Как передает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, на заседание из-за болезни не пришли Джавид Рзазаде - защитник обвиняемого Салима Мамедова и Анар Гасымлы - защитник обвиняемого Акифа Алиева.

В соответствии с регламентом, судья Габиб Гасанов выяснил у обвиняемых, адвокаты которых не явились на заседание, согласны ли они участвовать в нем без них. Подсудимый А.Алиев не возражал, отметив, что защищающий его А.Гасымлы предупредил о своем отсутствии. А вот Салим Мамедов заявил, что не считает возможным проведение заседания без его адвоката.

Поскольку практически в каждом эпизоде рассматриваемого дела упоминалось имя Салима Мамедова, судебный процесс застопорился. Чтобы принять решение, Габиб Гасанов объявил 30-минутный перерыв.

После перерыва судья отдал указание секретарю позвонить Джавиду Рзазаде и уточнить, сможет ли он прийти на заседание. Защитник подтвердил, что в данный момент не сможет принять участие в процессе. Тогда судья распорядился внести в протокол запись о том, что адвокат Дж.Рзазаде не явился в суд без уважительной причины. Это вызвало возмущение Камандара Насибова, адвоката Акифа Човдарова.

«Не пойму, как можно отсутствие одного адвоката считать уважительной причиной, а другого – нет? Если адвокат Анар Гасымлы не создает проблем для судьи, то его неявка – уважительная причина? Насколько это логично? Почему, если обвиняемый настаивает, что в отсутствие его защитника процесс продолжать нельзя, оно сразу объявляется «неуважительной причиной»? В каком законе это отображено?» - разразился К.Насибов спичем.

Однако судья Гасанов объявил еще один перерыв.

Через полчаса, тем не менее, заседание пошло своим чередом. Сначала рассматривался эпизод, имеющий отношение к бывшему главе компании BakTel Зауру Ибрагимову. С показаниями выступил свидетель Хаял Шарифзаде.

Напомним, на прошлых заседаниях суда З.Ибрагимов заявил, что передал через Акифа Човдарова 525 тысяч долларов тогдашнему министру Эльдару Махмудову.

Х.Шарифзаде отметил, что З.Ибрагимова знает давно – в студенческие годы учился с ним в одной группе. В 2009 году Ибрагимов попросил у него, работавшего в то время на высокой должности в Garant Holding, в долг 30 тысяч манатов.

«У меня были деньги, и поэтому я дал 30 тысяч Зауру. Даже не стал спрашивать, зачем ему понадобились такие деньги. Однако он сам пояснил, что дело связано с МНБ», - заявил свидетель.

На вопрос гособвинителя, вернул ли Ибрагимов деньги, Шарифзаде ответил отрицательно.

Потом между этим свидетелем и адвокатом А.Човдарова Шахином Рафиевым возник интересный диалог.

Адвокат: Когда вы давали деньги З.Ибрагимову, не спросили, для чего они и когда он их вам вернет?

Свидетель: Я знал своего приятеля 15 лет и доверял ему. Потому и дал деньги без всяких вопросов.

Адвокат: Даже если близкий родственник попросит у меня всего тысячу манатов, я обязательно поинтересуюсь, на что он собирается их потратить. А еще спрошу, когда и за счет чего он их мне вернет.

Свидетель: А я не спросил. У меня была возможность помочь, я и помог.

Адвокат: А как вы сами заработали эти деньги?

Свидетель: До своей нынешней работы я был председателем правления Bank of Azerbaijan.

После свидетеля слово попросил обвиняемый Акиф Човдаров.

«Почему до сих пор мне не обеспечивают медицинское обследование и соответствующее лечение? Я имею право требовать, чтобы меня лечили», - в очередной раз напомнил Човдаров.

Однако судья ответил генералу, что на скамье подсудимых у него нет никаких прав.

«Я обращался в Главное медицинское управление Минюста, мои адвокаты направляли туда ходатайства. Однако там заявляют, что суд должен обратиться к ним письменно. Вы просто перебрасываете мою проблему от одного к другому. Я не получаю лечения с февраля прошлого года. Как мне быть? В советское время у Аркадия Райкина была пародия: «Принесите справку о том, что вам нужна справка». Ваш суд похож на эту пародию.

Вчера из-за этого арестованный бывший начальник Разведывательного управления генерал Миразиз Аскеров был с инсультом доставлен в больницу. А все потому, что его, как и меня, лишили лечения. Инфаркт и инсульт не ждут решения суда. Вы хотите, чтобы я умер? Примите меры, в конце концов», - взывал Човдаров.

Судья вновь поручил секретарю суда позвонить адвокату Джавиду Рзазаде. Адвокат и в этот раз отказался явиться в суд. Тогда Г.Гасанов счел заседание суда оконченным, назначив следующее на 20 февраля.