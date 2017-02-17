 

Казахстанских военных накрыло лавиной семь погибших; обновлено

 

На месте схода снежной лавины на юге Казахстана спасли 10 человек, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«На данный момент при проведении поисково-спасательных работ обнаружено семь трупов и спасено 10 человек», — сказал Иманкулов.

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В ущелье Коксай в Жамбылской области (юг Казахстана) ведутся поисково-спасательные работы военнослужащих, которые могут попасть под снежную лавину, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Казахстана.

«В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих воинской части 91678, проходивших в ущелье Коксай, произошел внезапный сход снежной лавины», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в пятницу.

В настоящее время совместно с комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана ведутся поисково-спасательные работы.

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