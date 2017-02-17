 

Олигархи из Азербайджана купили рынок в Москве

Автор: Отдел информации 

Группа ВТБ объявила о продаже 100% акций ОАО «Велозаводский рынок», владеющего одноименным объектом на юге Москвы, за 712 млн рублей.

Покупателя банк не раскрыл, но, по данным «Ведомостей», им стали структуры, связанные с владельцами ЗАО «Киевская площадь» - Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Представитель «Киевской площади» подтвердил данную информацию.

Компания «Велозаводский рынок» досталась ВТБ в 2014 году от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую тогда банку компанию «Энергокомплекс». ВТБ пытался продать Велозаводский рынок в сентябре 2016 года по начальной цене в 2,4 млрд рублей. Тогда продать актив не удалось, цена постепенно снижалась, в итоге ВТБ снял компанию с открытых торгов.

Как обещает представитель «Киевской площади», функционал объекта не изменится. По его словам, Велозаводский рынок ждет масштабная реконструкция.

Напомним, Нисанов и Илиев, по версии журнала Forbes, в 2017 году снова возглавили рейтинг самых богатых владельцев коммерческой недвижимости в России.

3671 просмотров


Старости
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Наша погода
Сегодня 1° / -3°
18 Фев 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Асад обвинил Турцию в агрессии
«Встреча русских и американцев в Баку – хороший знак для Азербайджана» экспертная оценка
Зятя испанского короля посадили на шесть лет
Кремль: «Мы не смотрим на администрацию Трампа сквозь розовые очки»
«Путинский союз» учитывает интересы Баку А роль Армении – чисто техническая
Израиль ответил на угрозы «Хезболлах»
Ильхам Алиев рассказал о роли Азербайджана для Евросоюза
Олигархи из Азербайджана купили рынок в Москве
В Карабахе погиб армянский солдат
В Гонконге начали войну с триадой
Казахстанских военных накрыло лавиной семь погибших; обновлено
Акиф Човдаров: «Вы хотите, чтобы я умер?» haqqin.az из зала суда
В Баку временно закрылся 28 Mall фото
Представитель Госдепа США едет в Азербайджан
Иран обеспокоен иностранными войсками в регионе
Еще один критик Алиева рассказала о провокации против президента в Брюсселе эксклюзив
Тельман Исмаилов продает виллу на Лазурном берегу
Азербайджанца судят за нападение на турок в Германии наши за бугром
Ильхам Алиев выступил в Мюнхене фото
Михаил Хазин: «Только в Азербайджане сложилась национальная элита» они о нас
В США прошла акция «День без иммигрантов»
Снегопады парализовали движение в регионах
Вторжение США в Сирию наша аналитика
В России построили новейший танкер для Азербайджана
В США высмеяли российский корабль у своих берегов