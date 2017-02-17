Ильхам Алиев рассказал о роли Азербайджана для Евросоюза

"Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности наших соседей. Теперь, в связи с реализацией больших газовых проектов, мы играем важную роль для Евросоюза", - заявил в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев на первом "круглом столе" 53-й Мюнхенской конференции по безопасности – дискуссии "На пути к ценовой стабильности: возвращение ОПЕК и нефтяная геополитика", сообщает haqqin.az со ссылкой на главу европейского бюро "Вестника Кавказа" Орхана Саттарова.

"Говоря о сегодняшней роли Азербайджана и его вкладе в энергетическую безопасность нашего региона и Европы, мы должны вспомнить, с чего начиналась энергетическая стратегия республики в середине 1990-х годов, когда молодая независимая страна, существовавшая всего три года, со множеством проблем, как внутренних, так и внешних, с миллионом беженцев, лишившихся крова в результате армянской оккупации, пригласила впервые в истории в Каспийский регион крупнейшие энергетические компании мира. Это был исторический шаг и решение, которое изменило ситуацию не только в Азербайджане, но и регионе, а теперь меняет энергетическую карту региона", - напомнил Ильхам Алиев.

"Нам удалось привлечь инвестиции в страну, которая всего год назад находилась в состоянии гражданской войны, чьи территории были оккупированы, а население изгнано, то есть в страну, не имевшую практически ни единого шанса на успешное развитие. В то время инвестиции в азербайджанские нефтяные ресурсы были единственным путем укрепления нашей независимости и преодоления трудностей. В середине 1990-х годов мы привлекли инвестиции, начали разрабатывать нефтяные месторождения Азербайджана вместе с крупнейшими мировыми компаниями и построили обширную сеть трубопроводов, в результате сегодня у нас семь трубопроводов – три нефтепровода и четыре газопровода. Первой целью для нас было обеспечение собственной энергетической безопасности, разработка обширных нефтяных и газовых ресурсов, защита национальных интересов и рост уровня жизни населения страны", - обратил внимание президент Азербайджана.

После достижения этой цели республика приступила к активному развитию регионального сотрудничества в сфере энергетики. "Нефтепроводы соединили Азербайджан с Черноморским и Средиземноморским регионами и обеспечили энергетическую безопасность тех стран, которые помогают нам в транзите наших энергетических ресурсов. Позднее мы сами стали транзитером нефти и нефтяных продуктов, доставляемых с восточного берега Каспийского моря. Таким образом, Азербайджан играет важную роль в транспортировке нефти с помощью различных средств – по железной дороге и по нефтепроводам, помогает своим партнерам с восточного берега Каспийского моря иметь возможность диверсифицировать маршруты поставок", - сообщил Ильхам Алиев, отметив, что диверсификация является главным понятием в энергетической безопасности.

"Обычно, когда мы говорим о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию для потребителей – но нельзя забывать о диверсификации для производителей, особенно когда эти производители не имеют доступа к открытым морям, как Азербайджан. Сегодня как надежный производитель и поставщик нефти (некоторые европейские страны получают 30-40% своего импорта нефти из Азербайджана), а также как надежный партнер наша республика добилась такого положения в регионе, что все страны могут доверять ей", - подчеркнул глава азербайджанского государства.

Важнейшим проектом в этом плане стал "Южный газовый коридор". "Мы осуществляем его сегодня вместе с широким кругом стран и компаний при поддержке Европейской комиссии. Мы начали этот проект еще в 1990-е годы, когда в Азербайджане было открыто огромное месторождение газа и принято решение импортировать наш газ на мировые рынки. Сегодня "Южный газовый коридор", насколько я знаю, крупнейший инфраструктурный проект в Европе. Его общая стоимость более $40 млрд, в нем участвуют семь стран, и, по крайней мере, три страны планируют присоединиться к нему. Недавно мы вернулись из Брюсселя, где обсуждали этот важный проект с председателями Европейского совета и Европейской комиссии", - рассказал Ильхам Алиев.

Для реализации "Южного газового коридора" Азербайджан и Европейская комиссия подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, сегодня этот проект уже стал реальностью. "Это интегрированная система трубопроводов, соединяющая Азербайджан с европейскими рынками и теми странами, через которые проходят трубопроводы по пути в Европу. Проект создает абсолютно новое региональное сотрудничество между странами Кавказа: Грузией, Азербайджаном, Турцией и странами ЕС: Грецией, Болгарией, Италией и, возможно, Албанией", - указал президент Азербайджана, добавив, что для соблюдения интересов всех игроков был создан формат Consultative Advisory Council в рамках "Южного газового коридора".

"Заседания в этом формате уже два раза проводились в Баку, третья встреча назначена на 23 февраля. У нас есть важные достижения. Могу сказать, что работа над одним из главных сегментов "Южного газового коридора", Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), уже закончена на 65%. Другой сегмент – Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) – закончен почти на 80%, Трансадриатический трубопровод (TAP) – на 34-35%. Разработка газового месторождения "Шахдениз", которое является одним из крупнейших в мире, завершена почти на 90%, и нашей целью является доставка первых объемов газа из Азербайджана на мировые рынки в следующем году. Если не будет искусственно созданных препятствий, мы планируем завершить этот проект к 2020 году", - поведал глава азербайджанского государства.

"Азербайджан является держателем акций всех сегментов "Южного газового коридора" и инвестором. Мы также получаем кредитование из Всемирного банка и других международных финансовых институтов – из Азиатского банка развития и Азиатского инфраструктурного банка. Это по-настоящему масштабный финансовый, инфраструктурный, технический и энергетический проект, который был инициирован нашей страной, и мы этим гордимся. Новый формат сотрудничества обеспечивает абсолютно новый дух сотрудничества в регионе, создавая взаимосвязи, взаимозависимости, предсказуемость и новые возможности. Таким образом, после завершения этого проекта роль Азербайджана как надежного и единственного нового источника газа для Европы возрастет, наши отношения с европейскими институтами укрепятся", - заключил Ильхам Алиев.