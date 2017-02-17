Израиль ответил на угрозы «Хезболлах»

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац ответил на заявление главаря террористической группировки «Хезболлах» шейха Хасана Насруллы о том, что ливанские боевики в состоянии атаковать любую часть Израиля и, несмотря на расстояние, даже уничтожить расположенный в Димоне ядерный реактор. Как заявил И.Кац, времена Второй Ливанской войны, когда Израиль воздерживался от нанесения ущерба ливанским инфраструктурам, канули в лету, сообщают израильские СМИ.

«Если Насрулла осмелится подвергнуть обстрелам израильский тыл или наши национальные инфраструктуры, по всему Ливану будет нанесен удар. Насрулла пресмыкается перед Ираном и потакает ему настолько, что готов ради своего хозяина спровоцировать полное разрушение Ливана. Необходимо применить жесткие санкции по отношению к «Хезболлах» и оказать тяжелое давление на Иран, чтобы последний прекратил поставлять оружие этой организации и ее финансирование. Следует разрушить эту ось зла: Иран, Сирия, «Хезболлах» и Ливан», - заявил израильский министр.