Менее чем через два месяца, в апреле 2017 года состоится саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которого, как ожидается, генсеком ОДКБ станет представитель Армении. В Ереване на ОДКБ возлагали большие надежды в ходе активных боестолкновений на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Карабахе в апреле 2016 года. Тогда руководил организацией приснопамятный Николай Бордюжа. Но ОДКБ не вмешалась, да и не могла – боевые действия шли на территории Азербайджана.

В конце декабря прошлого года Армения предприняла еще одну попытку вовлечь в конфликт ОДКБ, организовав провокацию на границе Азербайджана. Армянская диверсионная группа проникла на территорию Азербайджана и во время боя потеряла только по официальным данным минобороны Армении троих солдат. Однако в ходе диверсии был захвачен азербайджанский военнослужащий Чингиз Салман оглу Гурбанов, посмертные фотографии которого впоследствии распространила армянская сторона, пытаясь обвинить Азербайджан во вторжении на территорию Армении. Однако и эта попытка привлечь внимание ОДКБ не увенчалась успехом – ни о какой военной помощи и речи не было.

Правда, Бордюжа, на тот момент еще генсек ОДКБ, сделал скандальное заявление, в котором упомянул «НКР» без кавычек и через пару дней, согласно «запланированной ротации», он потерял свою должность.

Но в этом году, как уже упоминалось выше, с высокой долей вероятности представитель Армении возглавит Организацию договора о коллективной безопасности. Может ли как-то повлиять на политику всей организации, в которую, помимо России, Таджикистана, Кыргызстана и Армении, входят еще и Беларусь с Казахстаном? В беседе с haqqin.az казахстанский политолог Замир Каражанов заявил, что председательство Армении будет носить технический характер, т.е. касаться вопросов внутреннего развития ОДКБ.

«Прежде всего, именно в этом заключается задача председателя ОДКБ, во-вторых, такая позиция будет удобна для всех. Не секрет, что в ОДКБ есть скрытый конфликт интересов. В 2016 году, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поехал в Ереван на саммит организации, сославшись на плохое самочувствие (конкретно ничего утверждать не будем, но отметим, что в Казахстане до этого не афишировали проблемы со здоровьем главы государства). В тот момент председательство в ОБСЕ должно было перейти к Армении, но одновременно с этим событием обострилась военная обстановка в Нагорном Карабахе», отметил эксперт.

По его словам, речь идет не только о Казахстане, но и о России, для которой Азербайджан является важным партнером на Каспии. Поэтому интересы Баку, который не входит в ОДКБ, учитываются в Москве.

«Думаю, это одна из причин, которая привела к отсрочке председательства Армении в ОДКБ. Очевидно, никто не готов жертвовать межстрановыми отношениями, в том числе с Турцией. Поэтому не стоит видеть какого-то магического значения в председательстве Армении в ОДКБ. Оно не изменит повестку дня организации. Тем более, что решения внутри ОДКБ принимает не председатель, а все страны-участницы».

- Предыдущий генсек ОДБК Николай Бордюжа, занимавший этот пост с 2003 года, незадолго до ухода отметился заявлением, в котором упомянул «Нагорно-карабахскую республику» без кавычек, чем вызвал эйфорию в Армении, где посчитали, что ОДКБ признала «НКР». Многие эксперты решили, что увольнение Бордюжи связано именно с этим фактором, ведь до апреля 2017 года вполне можно было оставить и прежнего генсека организации. Что вы думаете по этому поводу?

- Не думаю, что кавычки стали причиной перестановок в ОДКБ. Вообще стоит сказать, что Казахстан то же сталкивался с подобного рода казусами и оговорками. Однако это обстоятельство не влияло на характер отношений с партнерами.

Уверен, что отставка Николая Бордюжи не стала результатом отсутствия кавычек. Действительно, он был Генсеком ОДКБ с 2003 года, четырнадцать лет. С одной стороны, он мог бы дальше возглавлять военно-политический блок, с другой, ситуация на постсоветском пространстве и в соседних регионах изменилась. В прошлом году Казахстан столкнулся с терактами на западе страны, до этого был украинский кризис, западные страны вводили санкции в отношении России. Перемены не могли обойти ОДКБ, которая призвана снижать угрозы в сфере безопасности. Причем, она должна эффективно отвечать на современные вызовы.

Возникли причины для перемен внутри ОДКБ, которую все эти годы возглавлял Николай Бордюжа. И как часто бывает, без смены руководства иногда трудно добиться реальных перемен.

- В Азербайджане сложилось устойчивое мнение, что среди членов ОДКБ именно Казахстан и Беларусь являются последовательными сторонниками принципа территориальной целостности государств мира, в том числе и Азербайджана. Верно ли это утверждение, на ваш взгляд?

- Да, Казахстан и Беларусь выступают за территориальную целостность, т.к. на этом принципе покоится национальная и региональная безопасность. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю! Принцип территориальной целостности лежит в основе работы многих международных структур, таких как ОБСЕ.

Но если говорить о Казахстане, то он занимает прагматичную позицию. Во-первых, Астана принципиально выступает за мирное решение подобных вопросов. Споры, требования должны обсуждаться за столом переговоров. Во-вторых, решения должны носить приемлемый характер для всех сторон. Казахстан в свое время обсуждал общие границы с Китаем, где имелись спорные участки.

В итоге было принято компромиссное решение. Астана согласилась поделить спорные территории с соседом, уступив ему долю в них (где-то 60%), также поступили другие государства региона. Для всех нас это стало приемлемым решением.

В итоге, удалось урегулировать очень сложный территориальный вопрос. Благодаря чему мы получили крепкие экономические отношения с КНР. Ежегодный торговый оборот с соседом превышает 20 млрд. долларов (для сравнения товарооборот Казахстана с Азербайджаном составляет 124,3 млн. долларов), объем инвестиций Китая также превысил 50 млрд. долларов. Но главное, Казахстан снизил угрозы в сфере безопасности.

Удивительно, что такой результат мы достигли за 10 лет независимости, в то время как сам Китай в азиатском регионе до сих пор не может решить свои территориальные вопросы с соседями. Тем самым держа у себя под боком мину замедленного действия.