 

Кремль: «Мы не смотрим на администрацию Трампа сквозь розовые очки»

 

Россия никогда не смотрела сквозь розовые очки на новую американскую администрацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Что касается очарования или разочарования, то хочу напомнить, что на протяжении всего последнего периода, нескольких месяцев, мы говорим, что никогда не носили розовые очки и никогда не питали лишних иллюзий. Поэтому нам нечего разочаровываться», — сказал он в ответ на вопрос о разочаровании в администрации президента США Дональда Трампа.

Песков отметил, что прошел месяц с начала работы новой администрации, поэтому какие-либо заключения и оценки давать преждевременно.

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