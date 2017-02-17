Зятя испанского короля посадили на шесть лет

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Сестра короля Испании инфанта Кристина признана невиновной в финансовом мошенничестве по делу о махинациях, ее супруг Иньяки Урдангарин приговорен к 6 годам и трем месяцам тюремного заключения. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение объявил суд города Пальма-де-Майорка.

«Суд оправдал Кристину де Бурбон в тех преступлениях, в которых ее обвиняли», - говорится в заявлении суда.

При этом инфанта должна заплатить штраф в размере €265 тыс. В свою очередь, ее супруг должен будет выплатить штраф в €512 тыс.

По информации прокуратуры, общественная организация «Институт ноос», в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения группой лиц.

Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость договоров с местными властями на проведение различных спортивных мероприятий, а затем направлял полученные средства в коммерческие фирмы. Считается, что таким образом было присвоено свыше €6 млн.

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