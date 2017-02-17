 

«Встреча русских и американцев в Баку – хороший знак для Азербайджана» экспертная оценка

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Сложно ожидать непосредственного влияния на безопасность таких мероприятий, как Мюнхенская конференция по безопасности, но они важны с точки зрения формирования дискурса и лучшего понимания вызовов, которые стоят перед миром. Уже первая панель конференции: Fake it, Hack it, Leak it, Spread it: A Post-Truth World and the Defense of Democracy, свидетельствует о приоритетности темы информационной войны и ее влияния на политику в Европе. В этом плане стоит ожидать дальнейшей консолидации позиций большей части участников в противодействии ангажированной пропаганде, - заявил haqqin.az  украинский востоковед, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Игорь Семиволос

Касаясь оценки состоявшейся в Баку встрече начальников Генштабов РФ и США, эксперт напомнил, что участники встречи подчеркнули процедурный характер встречи, которая  была направлена на обеспечение связи между вооруженными силами двух стран: «Характерно, что стороны настойчиво подчеркивали, что они не касались политических разногласий или конкретных тем. Вероятно, такой тон свидетельствует о крайней чувствительности «русской темы» и американская сторона старается дуть на воду, особенно после последних скандалов в команде президента Трампа. Мне кажется, что выбор Баку как места встречи является хорошим сигналом для Азербайджана, сумевшего таким образом обеспечить комфортные условия для проведения такой встречи», считает эксперт.

По его мнению, администрация Трампа пока еще остается в некоем замешательстве, столкнувшись с довольно мощной оппозицией внутри американского истеблишмента и спецслужб. Характерным маркером того, каким образом в ближайшее время может развиваться ближневосточная политика США, служит заявление Трампа по поводу арабо-израильского конфликта и его откровенно слабая позиция, ставящая под сомнение принципы ближневосточного урегулирования по созданию двух государств. Это уже вызвало недовольство Франции, и не исключено, что и других влиятельных европейских стран. Опять-таки, российский трек без сомнения будет оставаться в зоне пристального внимания со стороны, как демократов, так и республиканцев и это будет в значительной степени создавать сложности непреодолимого характера», - указал украинский политолог.

Он считает ошибочным мнение ряда экспертов, заявляющих о том, что  украинская тема уже не представляет интереса для США в их отношениях с РФ. «Напротив, даже в коротком брифинге после встречи Лаврова и Тиллерсона, последний подчеркнул важность выполнения Россией своих обязательств в рамках Минска и деэскалации ситуации на востоке Украины. Может быть, кто-то в администрации Трампа и хотел бы потерять интерес к украинской теме, не исключаю такого, но настроения американского общества и политического класса явно мешают им это сделать», резюмировал И.Семиволос.

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