Сейран Оганян: «Меня избил Павлик Манукян»

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что в 2005 году между ним и ветераном карабахской войны Павликом Манукяном произошел конфликт, в результате которого он был избит.

Ранее Павлик Манукян, находящийся сейчас в УИУ «Больница для заключенных» по обвинению в захвате полка ППС в Ереване, заявлял, что в 2005 году избил Оганяна в его же кабинете.

"И вправду, в моем рабочем кабинете (на тот момент Оганян был командующим оккупационными войсками в Карбахе – ред.) имел место инцидент… Были ошибки в межличностных отношениях, после чего с Павликом Манукяном мы провели долгую работу", - сказал Оганян.

Он отметил, что позже им удалось преодолеть напряженность в отношениях.