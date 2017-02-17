Бывший в свое время нашей гордостью Международный банк Азербайджана (МБА) в последние годы превратился в предмет острой критики, чему способствовали беспрецедентные преступления, которые творили бывшие его руководители. Сильный удар по высокому рейтингу банка, достигнутому в течение двух десятилетий, нанесен двумя проворовавшимися банкирами. В то же время правительство не желает его ликвидировать, как поступил недавно с десятком других банков страны. Более того, оно оказывает этому банку невиданную до сих пор помощь для избавления от вирусных активов, тратя на это миллиарды манатов. А нужно ли это?

Ранее председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы отметил, что в 2017 году будет объявлена приватизация Межбанка, в которой смогут принять участие как местные, так и иностранные инвесторы. Сообщив о завершении подготовительных работ, он обозначил и главную цель, которую предстоит решить: уменьшение размеров банка уже в первой половине 2017 года. Это и понятно, а то ведь на долю Межбанка приходится около 40% активов всего сектора, что является угрозой для банковской системы страны. Поэтому необходимо довести размеры МБА до уровня, который не будет угрожать банковской системе. К сожалению, к такому мнению Асланлы пришел только сегодня, хотя МБА основан 10 января 1992 года и давно уже является крупнейшим банком на всем Южном Кавказе по объему активов, клиентской базе, а также и по портфелю операций. Да и как произойдет «уменьшение размеров банка» не совсем ясно.

О том, что предстоит приватизация крупнейшего банка страны, было объявлено в соответствующем указе президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года. Как помнит читатель, тогда уже стали всплывать негативные истории кредитных олигархов, объединившихся вокруг бывшего главы банка Джахангира Гаджиева. И вот в тот момент, когда все ополчились против МБА, глава государства принял единственно верное решение о приватизации 51% акций банка, принадлежащих государству. Но МБА – признанный на международном уровне банк, на приватизацию его надо выставить чистым, о чем должен официально сообщить авторитетный аудитор. И с целью восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы по указанию президента стали переходить к ЗАО Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами, он уже выкупил проблемных активов МБА примерно на 10 млрд манатов, но должен выкупить еще на несколько миллиардов манатов грязных активов банка.

Такие баснословные суммы, которые государство выделяет на оздоровление только одного банка, привлекают внимание широких слоев общественности, вызывая различные пересуды. Некоторые задаются даже вопросом, откуда у Межбанка на полтора десятка миллиардов грязных активов при уставном капитале всего в 624 млн манатов? (В январе текущего года МБА довел уставный капитал до 1,24 млрд манатов, выпустив проспект эмиссии акций на сумму 600 млн манатов). Ведь банк по нашим законам не может выдавать кредиты на сумму, многократно превышающую уставный капитал. Но это тема уже другого разговора, не имеющего отношения к приватизации.

Приватизация же банка просто необходима. С подобными рекомендациями международные финансовые структуры обращались к правительству еще в 90-е годы прошлого века. После энергетического сектора МБА занимал второе место по привлекательности для иностранных инвесторов. Но правительство все как-то затягивало этот вопрос. Времена были непростые, геополитическая ситуация плюс резкие экономические перепады не оставляли времени и сил, чтобы заняться этим вопросом. А проще говоря, само правительство еще не было готово к такой приватизации – слишком уж важное место занимал банк в экономике страны в целом. МБА был не только самым крупным,но и через него осуществлялись почти все валютные транзакции и других банков, у которых не было прямого выхода на иностранные банки.

Итак, решение принято, МБА идет на приватизацию. Но готов ли к этому сам банк? По словам председателя правления Халида Ахадова, до конца этого года намечено завершить программу его оздоровления. В рамках этой программы ведется тесное сотрудничество как с госструктурами, так и с международными партнерами. Он не назвал объем токсичных активов на балансе МБА, но сообщил, что Совет финансовой стабильности активно участвует в процессе оздоровления банка.

Да, меры по оздоровлению ЗАО «Международный банк Азербайджана» будут продолжены и в этом году. Основной акционер и управляющий банка – Минфин подготовил и представил Палате новую программу оздоровления, целью которой является обеспечение устойчивых доходов МБА. С этой же целью продолжаются меры по оптимизации расходов банка, пересматриваются непрофильные активы. Вместе с тем конкретную дату приватизации банка никто не называет.

Да и как ее назвать, если крупнейшие международные рейтинговые агентства прогнозируют ему чуть ли не мусорный рейтинг. Так, агентство Moody's Investors Service обвалило кредитные рейтинги Межбанка, причем рейтинги снижены практически по всем параметрам. Самые низкие рейтинги получили депозиты в инвалюте (высокой степени спекулятивные), приоритетный необеспеченный долг (на уровне Not-Prime). Прогноз по долгосрочным депозитам и необеспеченным рейтингам негативный. Понижение рейтинга отражает ослабленное автономное финансовое положение Межбанка, то есть он держится исключительно благодаря заботам государства. Даже после недавнего вливания капитала в размере 600 млн манатов оценочная позиция капитала банка по-прежнему отрицательная. А общий объем внешних заимствований банка на начало года находится на уровне 2,1 млрд долларов. Подобные же тревожные нотки звучат и в прогнозах другого агентство - Fitch Ratings, которое выражает уверенность в том, что государство не оставит банк в беде.

И государство, действительно, не жалеет для этого сил и средств. Причину понять нетрудно: 55% акций банка принадлежат Минфину, а 27,3% - государственной небанковской кредитной организации Aqrarkredit. То есть 82,3% банка принадлежит государству и лишь 17,7% акций – частным организациям и физическим лицам. Поэтому и принимаются такие меры по реорганизации Межбанка, которые охватывают три направления. О двух из них мы уже говорили, это передача проблемных активов МБА ЗАО Aqrarkredit, что дало банку ликвидность в размере 10 млрд манатов, и увеличение доли участия государства в уставном капитале МБА. Еще одним направлением стало размещение в банке депозита в размере 1 млрд долларов Госнефтефондом.

Сегодня предстоит передать Aqrarkredit оставшуюся часть проблемных активов,и с этой целью ведутся работы по определению суммы следующего транша, который будет выделен банку. По предварительным расчетам МБА, этот транш, который ожидается уже в первом квартале этого года, составит примерно 3 млрд долларов, что позволит банку обеспечить возврат резервов в объеме 500 млн манатов в капитал. Халид Ахадов также отметил, что принимаемые в настоящее время меры, направленные на реорганизацию МБА, должны позволить банку получить хоть и небольшую, но прибыль к концу 2017 года. Подготовка к приватизации проводиться поэтапно и параллельно с организационно-оздоровительными работами.

Поддержка государства, как говорится, налицо. Но создается впечатление, что самому банку все это нипочем.

На начало текущего года совокупные активы Межбанка составили лишь 12,2 млрд манатов, что на 7,69% меньше показателя предыдущего года. А совокупные обязательства при этом выросли на 2,29% и составили 12 903,359 млн манатов, превысив активы на целых 700 млн манатов. В течение года депозитный портфель сократился на 3,17% - до 6 012,172 млн манатов, кредитный портфель в прошлом году также сократился на 24,96%, составив около 5,04 млрд манатов. За год процентные доходы МБА сократились на 35,02%, а процентные расходы, наоборот, увеличились на 12,53%. И как результат чистый операционный убыток банка составил 1,258 млрд манатов. В целом же банк завершил прошлый год с чистым убытком в размере 1,356 млрд манатов, что в 67,41 раза больше, чем в 2015 году.

По-другому быть и не могло. После многомиллиардного ущерба, нанесенного Джаником Гаджиевым, банк возглавил Эльмар Мамедов, но и тот смог удержаться на посту только чуть более года. Сегодня Джаник отбывает наказание, Эльмар наказан за связь с черным рынком и другие нарушения. Но внедренные эксами традиции, видимо, крепко укоренились здесь. К двум уголовным делам в отношении бывших глав МНБ сегодня прибавилось еще шесть, возбужденных Генпрокуратурой в отношении филиалов Международного банка - Газахского, Шекинского, Шамкирского, Агдашского, Евлахского и Бинагадинского. Правда, инициатором возбуждения последних уголовных дел было новое руководство самого МБА, но эти филиалы нанесли немалый ущерб банку.

Вот, пожалуй, и вывод. Банк ухудшил финансовую устойчивость, что и послужило причиной снижения его рейтингов. Заботясь лишь о собственных карманах, бывшее руководство банка не смогло хеджировать свои риски. В результате даже несмотря на рост его капитализации месяц назад на 600 млн манатов, капитальная позиция МБА по-прежнему негативная. Правда, это вызвано ранее накопленными убытками, но ни банку, ни государству от этого не легче.

Moody`s считает, что внешние обязательства банка к концу прошлого года достигли 4 млрд манатов, или 2,1 млрд долларов, а ликвидность его в настоящее время в валюте ограничена и равна 830 млн манатов, или 430 млн долларов. То есть еще более 1,6 млрд долларов требуется банку для погашения внешних обязательств.

Правда, до конца года есть еще немало времени, и государство приложит все силы, чтобы выправить сложившуюся в МБА негативную ситуацию. Но чтобы это сделать, МБА надо полностью очистить от проблемных кредитов, вывести банк на прибыльность и только после этого выставить его на приватизацию.

Иначе наше государство ждут новые потери, связанные с нежеланием инвесторов вкладываться в сделки, связанные с высокой долей риска. Государство свое дело сделает, в этом можно не сомневаться, но и сам банк должен хоть немного задуматься о государственной выгоде. Нельзя, просто преступно использовать столь мощный государственный банк в интересах какой-то кучи банкиров и олигархов, рассматривать его как колхозную дойную корову.

Слишком уж дорого обходится Межбанк Азербайджану. Это правда. Но в то же время хочется хоть немного успокоить читателя тем, что по большому счету государство, то есть мы с вами, от этого не так сильно пострадаем. Часть разбазаренных средств уже погашена, другой частью вплотную занимается Aqrarkredit. Все вложенные государством в виде долга средства через определенный период времени также вернутся в казну. Но вот нужно ли было все это Азербайджану в условиях кризиса, виновником которого в немалой степени как раз и стал Межбанк?