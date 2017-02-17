В Хазарском районе Баку из-за отказа врача скорой помощи отвезти ее в больницу умерла совсем молодая девушка. Об этом сообщили родные покойной, передает Report.

Согласно информации, у жительницы поселка Зиря 24-летней Мяльхям Маиловой резко упало давление, и она вызвала скорую помощь. Приехавший на вызов врач сделал ей укол. Однако девушке стало лишь хуже. Тогда домашние потребовали у врача отвезти ее в больницу. Врач скорой помощи отказался это сделать, и в результате М.Маилова умерла.

Тело девушки было передано в Институт патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы.

По факту в прокуратуре Хазарского района было возбуждено уголовное дело.

Главврач Станции срочной и неотложной медицинской помощи города Баку Рауф Нагиев заявил, что врач «скорой помощи был вызван во Врачебную консультационную комиссию:

«Будет получено его заключение. По факту ведется расследование. Если вина врача будет доказана, прокуратура Хазарского района возбудит уголовное дело и врач будет уволен и привлечен к ответственности».