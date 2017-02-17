 

Азербайджан в поисках террористов АСАЛА заявляет Госкомиссия по делам военнопленных

Автор: Отдел политики 

На сегодняшний день в Армении находятся три заложника азербайджанца: Дилгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Эльдар Гусейнзаде. Именно в этом качестве эти люди зарегистрированы Международным комитетом Красного Креста (МККК). Об этом сообщил haqqin.az заместитель главы рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Всего за время карабахского конфликта в числе пропавших без вести числятся 3868 азербайджанцев. Из них 745 гражданских лиц и 3123 военнослужащих. О 873 лицах пропавших без вести есть только ограниченная информация.

По словам Самедова, поиски без вести пропавших продолжаются в Армении и на оккупированных территориях в основном посредством МККК. Он также сообщил, что за время конфликта в Азербайджан удалось вернуть 1437 пленных и заложников.

Эльдар Самедов отметил, что члены армянских террористических организаций АСАЛА и группы «Арабо», участвовавших в резне против азербайджанцев в селе Гарадаглы Ходжавендского районе и в Ходжалы, не останутся безнаказанными.

Он отметил, что созданная в 2002 году по распоряжению главы государства совместная следственно-оперативная группа Генпрокуратуры, МВД и МНБ ведет расследование, в ходе которого собираются данные об участии террористов в этих событиях.

«Сейчас следственная группа работает под руководством Военной прокуратуры. После завершения всех следственных действий процесс привлечения к ответственности армянских террористов продолжится в международных судах», - подчеркнул Самедов.

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