 

Азербайджан победил Турцию и завоевал бронзу На Кубке мира по борьбе

Автор: Отдел спорта 

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала бронзовым призером Кубка мира в иранском Керманшахе.

После вчерашних побед над Россией и Грузией сегодня наша команда боролась в решающем матче группового этапа со сборной США. Встреча завершилась со счетом 4:4, но по дополнительным показателям победу присудили американцам.

В результате США заняли 1-е место в группе, а Азербайджан – 2-е. Подопечным Фирдовси Умудова предстояло побороться за бронзовые медали со сборной Турции, которая заняла 2-е место в параллельной группе. В этом матче азербайджанские борцы не оставили шансов соперникам, победив со счетом 7:1.

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