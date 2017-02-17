На Кубке мира по борьбе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала бронзовым призером Кубка мира в иранском Керманшахе.

После вчерашних побед над Россией и Грузией сегодня наша команда боролась в решающем матче группового этапа со сборной США. Встреча завершилась со счетом 4:4, но по дополнительным показателям победу присудили американцам.

В результате США заняли 1-е место в группе, а Азербайджан – 2-е. Подопечным Фирдовси Умудова предстояло побороться за бронзовые медали со сборной Турции, которая заняла 2-е место в параллельной группе. В этом матче азербайджанские борцы не оставили шансов соперникам, победив со счетом 7:1.