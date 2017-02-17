 

Госкомстат заявил о росте экономики Азербайджана

 

Объем ВВП Азербайджана в январе 2017 года составил 5,23 миллиарда манатов, что на 0,8 процента больше показателя первого месяца 2016 года, следует из сегодняшнего отчета Государственного комитета по статистике.

За январь объем ВВП, произведенного в ненефтяном секторе страны, составил почти три миллиарда манатов, а его доля в общем ВВП страны составила 56,3 процента.

Объем производства добавленной стоимости в сфере добычи и переработки нефти и газа составил 43,7 процента от ВВП (2,3 миллиарда манатов).

47,7 процента ВВП Азербайджана (2,5 миллиарда манатов) сформировано в сфере промышленности, 6,8 процента (356,7 миллиона манатов) - в строительстве, 2,7 процента (140,2 миллиона манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 6,1 процента ВВП Азербайджана.

Согласно отчету, 9,4 процента ВВП (493,9 миллиона манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,2 процента (378,4 миллиона манатов) - транспорт и складское хозяйство, 2,5 процента (130,8 миллиона манатов) - размещение туристов и сферу общепита, 1,6 процента (84,6 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 15,9 процента (832,5 миллиона манатов) - на другие сферы услуг.

По сравнению с январем 2016 года объем производства добавленной стоимости в сфере промышленности в Азербайджане вырос на 0,8 процента, торговли и ремонта транспортных средств - 1,3 процента, размещения туристов и общепита - 0,3 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйств - на 3,5 процента.

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