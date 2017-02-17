Генпрокуратура о коррупции в гянджинском колледже

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было рассмотрено обращение, поступившее на «горячую линию» 161, где утверждалось о поборах со студентов в Гянджинском музыкальном колледже за положительные отметки.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что назначенная в 2016 году на должность директора Гянджинской государственной филармонии, однако фактически осуществляющая управление деятельностью Гянджинского музыкального колледжа его бывший директор Гюльчин Мирзоева, вступив в сговор с заместителем директора колледжа Фатимой Гафарзаде, потребовала в качестве взятки от студентов колледжа, а также от их родственников и родителей за положительные отметки на экзаменационной сессии в целом 2000 манатов. В связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело.

Руководителям колледжа и директору филармонии были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.2 (неоднократное получение взятки) УК АР и в их отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Решением Низаминского районного суда города Гянджа Г.Мирзоева и Ф.Гафарзаде были отстранены от занимаемых должностей.

В ходе расследования было установлено, что за взятку стирали заметки в журнале в связи с посещаемостью, выдавали дипломы с отличием, писали дипломные работы, принимали на работу и др.

Сейчас ведется всестороннее расследование по уголовному делу с целью полного установления круга виновных. Для привлечения виновных к ответственности ведутся оперативно-следственные мероприятия.