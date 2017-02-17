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Автор: Отдел информации 

Сотрудники уголовного розыска муниципального отдела (МО) МВД России «Вязниковский» разыскивают уроженку Республики Азербайджан. 35-летняя Гасымова Лейла Таваккюль гызы подозревается в совершении мошеннических действий, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

В сообщении российского уголовного розыска говорится, что преступница передвигается по Владимирской области, возможно, с лицами цыганской народности. Ходит по квартирам и домам пожилых граждан и предлагает мед на продажу. Просит разменять 5-тысячную купюру и вместо денег дает билет "банка приколов".

Российская полиция просит всю информацию о преступнице незамедлительно сообщать в МО МВД России «Вязниковский».

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