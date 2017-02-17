 

WADA сняла санкции с Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключила национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Индонезии из списка несоответствующих кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее агентства этих стран были лишены лицензий из-за нарушений кодекса WADA.

"После голосования совета WADA сегодня национальные антидопинговые организации Азербайджана и Индонезии были удалены из списка стран, несоответствующих кодексу организации. В Азербайджане приняты новые законы и все было приведено в соответствие с настоящим кодексом, а Индонезия решила свою проблему, связанную с использованием неаккредитованных WADA лабораторий", - говорится в сообщении.

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