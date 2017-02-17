На самой протестной площади Стамбула строят мечеть

Первый камень в строительство мечети заложен на площади Таксим в Стамбуле, которая в июне 2013 года стала центром антиправительственных выступлений в Турции из-за спорного строительного проекта, сообщает в пятницу газета Hurriyet.

Ранее на площади Таксим проектом реконструкции было предусмотрено строительство торгового центра и военных казарм по типу старинных военных зданий времен Османской империи.

Выступления против вырубки деревьев в парке Гези и строительства переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.

Выступая на мероприятия в связи с закладкой первого камня, мэр Стамбула Кадир Топбаш напомнил о дискуссиях и длительных судебных процессах, связанных со строительством мечети на площади Таксим.

"Тот факт, что мечеть находится рядом с церковью Святой Марии, показывает, насколько толерантен наш город", — сказал Топбаш. По его словам, возведение мечети в районе площади Таксим необходимо из-за отсутствия в этом районе других подобных сооружений.