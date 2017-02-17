Президент Афганистана на переговорах с Ильхамом Алиевым

В Мюнхене в пятницу состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Афганистана Мухаммеда Ашрафа Гани, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече было отмечено, что успешно развивающиеся связи между Азербайджаном и Афганистаном охватывают различные сферы, и есть возможности для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Было подчеркнуто наличие хорошего потенциала для развития связей в транспортной сфере, в сферах хлопководства, производства цемента, здравоохранения.

Были также обсуждены вопросы распространения в Афганистане опыта службы ASAN, являющейся брендом Азербайджана. Была подчеркнута важность интенсификации взаимных визитов для развития отношений между двумя странами.

В ходе беседы достигнута договоренность о принятии определенных шагов по расширению торговых связей, экспортно-импортных операций между Азербайджаном и Афганистаном.