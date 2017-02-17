Ученые хотят «возродить» мамонтов

Ученые из Гарвардского университета США недавно сделали сенсационное заявление. Они пообещали, что через пару лет на Земле снова будут жить мамонты. Для реализации уникального проекта планируется скрестить ДНК слона и доисторического гиганта, потом из эмбриона вырастить живое существо, сообщает Oane со ссылкой на The Independent.

Накануне состоялось ежегодное собрание ассоциации содействия науке США. Американские исследователи отчитались перед инвесторами и поделились ближайшими рабочими планами. Как оказалось, ученые определили непосредственное родство мамонта и азиатского слона, их ДНК удивительно похожи. На основании сделанных выводов было принято решение о проведении неожиданного эксперимента.