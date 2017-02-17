Сирии вернули часть похищенных из Пальмиры артефактов

Ливанская таможня передала Сирии и Ираку артефакты, изъятые у контрабандистов при попытке переправить их через границу, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Star.

Эксперты установили, что часть предметов была вывезена из Пальмиры.

По данным ливанского управления античных памятников, за последние шесть лет правоохранительные органы конфисковали в пограничных районах во время спецопераций 300 значимых артефактов. При этом 79 из них были изъяты при задержании фургона с ценными предметами в прошлом году. Как установили эксперты, часть из них была вывезена из Пальмиры боевиками террористической группировки "Исламское государство", промышляющими торговлей артефактами в обмен на оружие.

Как заявили в Ливанском бюро по борьбе с международной контрабандой, вывезенные из Сирии и Ирака предметы античности не были украденными музейными экспонатами.

"Это артефакты, поступившие с археологических раскопок. Их нет в имеющихся каталогах. Такие вещи легче реализовать на черном рынке, нежели уже известные изделия древних мастеров", - пояснил эксперт.