 

В Пакистане ликвидировали более 100 боевиков

 

Пакистанские силовики ликвидировали более 100 террористов в рейдах и боестолкновениях в разных частях страны после крупного теракта в Сехван-Шарифе. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба армии страны.

"Более 100 террористов были убиты со вчерашнего вечера и проведено внушительное число задержаний", - говорится в пресс-релизе армии.

В четверг вечером в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лала Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 88 человек, еще более 300 получили ранения.

215 просмотров


Старости
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Наша погода
Сегодня 0° / -3°
18 Фев 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Аляте найдено тело предположительно пропавшего нефтяника
После Баку Данфорд начал переговоры в Турции
Тысячи людей вышли на акцию протеста в Минске фото
Эрдоган: "У власти в Турции должны находиться патриоты"
Порошенко обсудил с Тиллерсоном Донбасс
Евросоюз не признает псевдореферендум в Карабахе
В Пакистане ликвидировали более 100 боевиков
Сирии вернули часть похищенных из Пальмиры артефактов
Ученые хотят «возродить» мамонтов
Президент Афганистана на переговорах с Ильхамом Алиевым
На самой протестной площади Стамбула строят мечеть
WADA сняла санкции с Азербайджана
Лжегенерал американской армии выманил у астраханки 13 тысяч
Глава Пентагона: "Трамп поддерживает НАТО"
Российский угрозыск ищет мошенницу из Азербайджана фото
Российские бомбардировщики нанесли удар крылатыми ракетами по столице ИГИЛ
Генпрокуратура о коррупции в гянджинском колледже
Госкомстат заявил о росте экономики Азербайджана
Азербайджан победил Турцию и завоевал бронзу На Кубке мира по борьбе
Ильхам Алиев на переговорах с министром обороны Израиля фото; обновлено 18:40
Азербайджан в поисках террористов АСАЛА заявляет Госкомиссия по делам военнопленных
Финский парламент разрешил однополые браки
В Баку умерла 24-летняя девушка из-за безответственности врача
Центробанк о курсе маната
Анджелина Джоли и Криштиану Роналду хотят сняться в турецком сериале