Евросоюз не признает псевдореферендум в Карабахе

«Европейский союз не признает конституционность и правовые основания планирующегося в Нагорном Карабахе референдума». Об этом АПА сообщили в пресс-службе ЕС в связи с планирующимся 20 февраля в Нагорном Карабахе «референдумом».

В сообщении пресс-службы было отмечено, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже сделали заявления в связи с этим вопросом: «Этот референдум не сможет повлиять на будущий статус Нагорного Карабаха и процесс переговоров. ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывает к скорейшему восстановлению мирных переговоров».