 

Евросоюз не признает псевдореферендум в Карабахе

 

«Европейский союз не признает конституционность и правовые основания планирующегося в Нагорном Карабахе референдума». Об этом АПА сообщили в пресс-службе ЕС в связи с планирующимся 20 февраля в Нагорном Карабахе «референдумом».

В сообщении пресс-службы было отмечено, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже сделали заявления в связи с этим вопросом: «Этот референдум не сможет повлиять на будущий статус Нагорного Карабаха и процесс переговоров. ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призывает к скорейшему восстановлению мирных переговоров».

1222 просмотров


Старости
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Наша погода
Сегодня 0° / -3°
18 Фев 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Аляте найдено тело предположительно пропавшего нефтяника
После Баку Данфорд начал переговоры в Турции
Тысячи людей вышли на акцию протеста в Минске фото
Эрдоган: "У власти в Турции должны находиться патриоты"
Порошенко обсудил с Тиллерсоном Донбасс
Евросоюз не признает псевдореферендум в Карабахе
В Пакистане ликвидировали более 100 боевиков
Сирии вернули часть похищенных из Пальмиры артефактов
Ученые хотят «возродить» мамонтов
Президент Афганистана на переговорах с Ильхамом Алиевым
На самой протестной площади Стамбула строят мечеть
WADA сняла санкции с Азербайджана
Лжегенерал американской армии выманил у астраханки 13 тысяч
Глава Пентагона: "Трамп поддерживает НАТО"
Российский угрозыск ищет мошенницу из Азербайджана фото
Российские бомбардировщики нанесли удар крылатыми ракетами по столице ИГИЛ
Генпрокуратура о коррупции в гянджинском колледже
Госкомстат заявил о росте экономики Азербайджана
Азербайджан победил Турцию и завоевал бронзу На Кубке мира по борьбе
Ильхам Алиев на переговорах с министром обороны Израиля фото; обновлено 18:40
Азербайджан в поисках террористов АСАЛА заявляет Госкомиссия по делам военнопленных
Финский парламент разрешил однополые браки
В Баку умерла 24-летняя девушка из-за безответственности врача
Центробанк о курсе маната
Анджелина Джоли и Криштиану Роналду хотят сняться в турецком сериале