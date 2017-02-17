Порошенко обсудил с Тиллерсоном Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Глава государства поздравил Рекса Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в выполнении ответственной внешнеполитической миссии. Президент проинформировал госсекретаря США о последней эскалации ситуации в Донбассе и нарушении Россией минских договоренностей», — сказал он.

Отмечается, что Тиллерсон и Порошенко очертили круг требующих неотложного внимания вопросов, после чего президент Украины пригласил главу Госдепартамента приехать с визитом на Украину.