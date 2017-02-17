 

Эрдоган: "У власти в Турции должны находиться патриоты"

 

Народ Турции будет передавать бразды правления государством лишь патриотам, имеющим четкую программу и проекты, сказал в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии новых объектов в провинции Кахраманмараш, передает в пятницу агентство Анадолу.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость намеченного на 16 апреля конституционного референдума в Турции.

Эрдоган сказал, что конституционные изменения по переходу к президентской системе являются необходимостью для страны.

«Отныне народ Турции будет передавать бразды правления государством лишь патриотам, имеющим четкую программу и проекты. Силы, использовавшие баланс политических сил в парламенте с целью нанесения вреда стране, будут исключены из новой системы управления страной», - сказал президент.

«Изменения в Конституцию в связи с переходом на президентскую форму правления являются не моим личным проектом, а реформой, в поддержку которой я выступал, будучи еще главой муниципалитета. Я ратовал за эти изменения, потому что верил, что данный шаг принесет пользу государству и народу», - отметил глава государства.

Эрдоган отметил, что противники президентской формы правления в действительности выступают не против президента Турции, а против народа.

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