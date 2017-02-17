В Минске прошла акция протеста против декрета президента страны о налоге на тунеядство. Белорусы пишут в соцсетях, что сами удивлены тому, что на улицы столицы вышло так много народа.

Николай Статкевич, экс-кандидат в президенты страны и организатор акции, заявил, что если в течение месяца не будет отменен декрет №3, то акция повторится 25 марта.

Отмечается, что в ходе акции манифестанты требовали отменить декрет о налоге на тунеядство, остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за коммунальные услуги и вернуть гражданам справедливые выборы.