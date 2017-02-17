 

После Баку Данфорд начал переговоры в Турции

 

Начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в ходе встречи сошлись во мнении о необходимости борьбы с террористическими организациями в Сирии и Ираке, в том числе с ПКК и ИГ, что внесет вклад в обеспечение региональной безопасности, передает в пятницу агентство Анадолу.

Согласно сообщению Генштаба Турции, встреча Акара с Данфордом прошла на авиабазе «Инджирлик» в Адане.

Глава Генштаба Турции проинформировал американского коллегу о ходе операции «Щит Евфрата», отметив, что отряды Сирийской освободительной армии (СОА) при поддержке ВС Турции добились больших успехов, а в районы, освобожденные от террористов ИГ, возвращаются беженцы.

Относительно ситуации в городе Эль-Баб, Акар отметил, что контроль над этим населенным пунктом в целом обеспечен, и на данный момент продолжается зачистка.

Отметим, что накануне Джозеф Данфорд провел в Баку переговоры с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.

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