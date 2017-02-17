США и Израиль указали следующую точку: Иран, Иран, Иран

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что на первой встрече с новым американским коллегой Джеймсом Мэттисом обсудил угрозу со стороны Ирана и заручился обещанием решительных действий на этом направлении, передает РИА Новости.

"Мы обсудили целый ряд вопросов, главный из которых связан с темой Ирана. В беседе со своим коллегой, министром обороны США Джеймсом Мэттисом, я подчеркнул, что три основные проблемы, с которыми сталкивается наша страна, — это Иран, Иран и Иран", — написал Либерман на своей странице в социальной сети Facebook.

"Иран, который владеет баллистическими ракетами дальнего радиуса действия и усиленно развивает ракетную технику. Иран, который владеет ядерными технологиями. Иран, который, не имея географических границ с Израилем, создал их через "Хезболлах" в Ливане и через ХАМАС в Газе, являясь главным спонсором террористических организаций", — добавил он.

Мэттис, по словам министра, подтвердил намерение новой администрации США "решительно действовать против Ирана".

"Мы с министром обороны Мэттисом договорились вести открытый и откровенный диалог и сотрудничать в целях укрепления безопасности Израиля и сохранения интересов США в регионе Ближнего Востока. Также мы договорились в ближайшее время встретиться снова", — сообщил Либерман.