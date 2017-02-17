 

Мощный взрыв на юге Турции много жертв

 

Один ребенок погиб и 15 человек получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией в городе Вираншехир провинции Шанлыурфа около общежития, где проживают судьи и прокуроры, говорится в заявлении губернатора провинции Гюнгёра Азима Туны в пятницу.

"При взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения", — говорится в заявлении губернатора.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о трех погибших.

Ранее сообщалось об одной жертве и десяти раненых.

1394 просмотров


Старости
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами и мне чихать на проблемы»
Наша погода
Сегодня 0° / -3°
18 Фев 5° / 1°
19 Фев 8° / -1°
20 Фев 9° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7352 AZN
1 EUR   =   1.8522 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Ильхам Алиев: "Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха"
Мощный взрыв на юге Турции много жертв
Финляндия разрешила однополые браки
Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс
США и Израиль указали следующую точку: Иран, Иран, Иран
В Аляте найдено тело предположительно пропавшего нефтяника
После Баку Данфорд начал переговоры в Турции
Тысячи людей вышли на акцию протеста в Минске фото
Эрдоган: "У власти в Турции должны находиться патриоты"
Порошенко обсудил с Тиллерсоном Донбасс
Евросоюз не признает псевдореферендум в Карабахе
В Пакистане ликвидировали более 100 боевиков
Сирии вернули часть похищенных из Пальмиры артефактов
Ученые хотят «возродить» мамонтов
Президент Афганистана на переговорах с Ильхамом Алиевым
На самой протестной площади Стамбула строят мечеть
WADA сняла санкции с Азербайджана
Лжегенерал американской армии выманил у астраханки 13 тысяч
Глава Пентагона: "Трамп поддерживает НАТО"
Российский угрозыск ищет мошенницу из Азербайджана фото
Российские бомбардировщики нанесли удар крылатыми ракетами по столице ИГИЛ
Генпрокуратура о коррупции в гянджинском колледже
Госкомстат заявил о росте экономики Азербайджана
Азербайджан победил Турцию и завоевал бронзу На Кубке мира по борьбе
Ильхам Алиев на переговорах с министром обороны Израиля фото; обновлено 18:40