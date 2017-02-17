Ильхам Алиев: "Азербайджан никогда не признает независимость Нагорного Карабаха"

«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, армянские оккупационные силы должны быть выведены с оккупированных территорий, азербайджанцы должны вернуться в свои земли, включая в Нагорный Карабах. После этого мир в регионе восстановится». Об этом в интервью телекомпании «Аль-Джазира» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что не может быть принято ни одно решение вне рамок территориальной целостности Азербайджана.

«Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха. Хотел бы добавить, что ни одна страна в мире, в том числе совершившая против Азербайджана геноцид Армения, также не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Армяне разрушили наши исторические памятники, музеи, мечети, в том числе в Агдаме и Шуше. Это акции направлены не только против исторического наследия Азербайджана, но и одновременно против Исламских ценностей. Вследствие чего вызывают недоумение попытки Армении нормализовать или укреплять отношения с некоторыми мусульманскими странами», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что мусульманские страны, намеревающиеся развивать отношения Арменией должны учитывать резолюции Организации исламского сотрудничества признающие Армению как страну-агрессора.